L’Espagne a ⁠remporté dimanche dans ​le New Jersey la ​Coupe du monde de ‌football masculin ‌en battant ‌en prolongations (1-0) le tenant du titre, l’Argentine, réduite en infériorité numérique à ⁠la toute fin du temps réglementaire.

Entré à l’heure de ​jeu, Ferran Torres a inscrit l’unique but de ⁠la rencontre (106e) qui permet aux Espagnols de remporter ⁠le titre mondial pour la deuxième fois de leur histoire, après 2010.

Comme à l’époque, ce sacre de la “Roja” intervient deux ans après qu’elle a remporté le Championnat ​d’Europe.

Dominés dans le jeu et globalement incapables d’inquiéter la défense espagnole, à ‌part en toute fin de prolongation, les Argentins ont vu leurs ⁠espoirs de conserver leur ‌titre mondial s’amenuir quand leur milieu de terrain Enzo Fernandez a reçu un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu du temps réglementaire.

Lionel Messi a été plutôt ‌bien contenu par ⁠la défense espagnole et n’a pas réussi à faire la différence. Le ‌fait qu’il n’ait n’a pas marqué permet à Kylian Mbappé de remporter le Soulier ‌d’Or ⁠de meilleur buteur de la compétition (10 buts, contre 8 pour l’Argentin).