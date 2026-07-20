La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a tenu, jeudi 16 juillet 2026, une série de rencontres bilatérales en marge des travaux de la Conférence ministérielle internationale pour la culture palestinienne, à Madrid, la capitale espagnole.

Ces rencontres ont réuni le ministre espagnol de la Culture, le ministre palestinien de la Culture et le ministre libyen de la Culture, pour renforcer la coopération culturelle bilatérale et le développement des perspectives de partenariat entre la Tunisie et ces pays.

Lors de son entretien avec le ministre libyen de la Culture, la ministre a abordé plusieurs dossiers de coopération culturelle commune, au premier rang desquels figure la situation de la Bibliothèque Nationale de Tunisie. L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre la coordination et l’échange d’expertises, afin de contribuer à la préservation de cet édifice culturel et de renforcer son rôle dans la sauvegarde du patrimoine documentaire et écrit, selon un communiqué du ministère.

La rencontre avec le ministre espagnol de la Culture a également été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations de coopération culturelle entre les deux pays, et d’examiner les opportunités de développement des partenariats dans les domaines du patrimoine, des arts ainsi que des industries culturelles et créatives, au service des intérêts communs des de la Tunisie et de l’Espagne.

Au cours de son entretien avec le ministre palestinien de la Culture, la ministre des Affaires culturelles a réitéré la position constante de la Tunisie en soutien au peuple palestinien, tout en examinant les moyens de dynamiser les programmes de coopération culturelle commune, en particulier dans les domaines de la protection du patrimoine, du cinéma, du théâtre et du livre, ainsi que la mise en œuvre des initiatives proposées lors de la conférence, afin de renforcer la présence de la culture en tant que pont de solidarité et de dialogue entre les deux peuples frères, conclut le communiqué.