La Coupe du Monde 2026 connaîtra son dénouement ce dimanche 19 juillet avec une finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine. Le coup d’envoi sera donné à 21h. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports.

Cette affiche oppose deux grandes nations du football mondial, chacune avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de son histoire. D’un côté, l’Espagne vise un deuxième sacre mondial et rêve de réaliser un doublé Euro-Coupe du monde après son titre européen en 2024. De l’autre, l’Argentine veut conserver sa couronne mondiale et offrir un nouveau moment de gloire à Lionel Messi.

L’Espagne veut confirmer son retour au sommet

La Roja dispute sa deuxième finale de Coupe du monde après celle remportée en 2010. Depuis son sacre européen en 2024, la sélection espagnole affiche une impressionnante régularité.

L’Argentine compte encore sur Messi

Face à elle, l’Argentine avance avec une force mentale qui a marqué son parcours. L’Albiceleste a souvent fait la différence dans les dernières minutes, renversant plusieurs situations grâce à son expérience et son efficacité offensive.

Au centre de toutes les attentions, Lionel Messi dispute peut-être sa dernière grande finale mondiale. À 39 ans, le capitaine argentin reste un élément décisif avec des statistiques remarquables depuis le début du tournoi. Après avoir remporté la Coupe du monde 2022, il vise un deuxième sacre consécutif, un exploit extrêmement rare dans l’histoire du football.

Un duel entre Messi et la nouvelle génération

Cette finale symbolise également un passage de témoin potentiel. Lionel Messi, figure majeure du football des vingt dernières années, pourrait croiser la route de Lamine Yamal, jeune talent espagnol considéré comme l’un des grands espoirs du football mondial.

Rendez-vous dimanche 19 juillet à 20h pour suivre Espagne – Argentine en direct sur beIN Sports.