La sélection anglaise a décroché la troisième place de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la France sur le score de 6 buts à 4, samedi au Stade de Miami, au terme d’une rencontre spectaculaire.

Les Anglais ont rapidement pris l’ascendant grâce à un Bukayo Saka étincelant, auteur d’un triplé, tandis qu’Ezri Konsa, Declan Rice et Jude Bellingham ont également trouvé le chemin des filets pour porter le score à six réalisations.

Menée au score, la France a tenté de revenir dans la partie en seconde période grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et des réalisations de Bradley Barcola et Dembelé, sans toutefois parvenir à inverser la tendance face à une équipe d’Angleterre plus réaliste offensivement.

Grâce à ce succès, l’Angleterre termine la compétition à la troisième place, alors que la France quitte le Mondial au pied du podium après un parcours marqué par une demi-finale perdue face à l’Espagne.