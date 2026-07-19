Le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi continue de marquer l’histoire de la Coupe du monde. Grâce à son doublé inscrit lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, l’attaquant français porte désormais son total à 22 réalisations, dépassant les 21 buts de Lionel Messi.

Jadis meilleur buteur et pendant longtemps, l’Allemand Miroslav Klose complète désormais le podium avec 16 buts.

La bataille se poursuit également au classement des buteurs du Mondial 2026. Mbappé prend provisoirement les commandes avec 10 buts, devant Messi (8) et Erling Haaland (7).

Une avance précieuse, mais qui n’a rien de définitif.

Car l’histoire n’est pas encore écrite. Lionel Messi disputera demain la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, une ultime occasion de réduire l’écart, voire de reprendre le sommet si l’Argentin réalise une performance de très haut niveau.

À 39 ans, la légende de l’Albiceleste a une nouvelle fois prouvé qu’elle savait répondre présente dans les grands rendez-vous.

Entre le prodige français et l’icône argentine, le combat est acharné. Chaque but inscrit repousse un peu plus les limites de l’histoire et nourrit une rivalité qui traverse les générations.

Mbappé a frappé un grand coup en s’installant seul au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial, mais Messi possède encore 90 minutes – peut-être davantage – pour tenter de renverser la hiérarchie.

La finale Espagne-Argentine promet d’être le dernier acte d’un duel exceptionnel.