Lassad Maamar a été nommé nouvel entraîneur de l’équipe première de football de l’Olympique de Béja pour la saison 2026-2027, a annoncé le comité directeur du club.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’équipe béjaoise précise que la composition complète du staff technique sera dévoilée prochainement.

Âgé de 58 ans, Lassad Maamar dispose d’une longue expérience sur les bancs tunisiens et étrangers. Il a notamment dirigé l’Espérance de Zarzis, avec laquelle il a remporté la Coupe de Tunisie en 2005, ainsi que plusieurs autres clubs tunisiens, dont l’AS Soliman, l’AS Gabès, la JS Kairouan, le CS Korba et l’Olympique de Sidi Bouzid.

À l’étranger, il a également entraîné le MB Rouissat et le Nedjm Magra en Algérie, Al-Ahli Shendi au Soudan, ainsi que les clubs saoudiens d’Al-Fayha et d’Al-Wajh.