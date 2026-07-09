L’ancien défenseur international Rafael Márquez a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Mexique, a annoncé mercredi la Fédération mexicaine de football (FMF). Cette décision intervient deux jours après l’élimination d’« El Tri » en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Âgé de 47 ans et fort de 147 sélections sous le maillot mexicain, Rafael Márquez succède à Javier Aguirre, dont il était l’un des adjoints.

Dans un communiqué, la FMF indique que cette nomination s’inscrit dans la continuité du projet lancé en 2024 sous la direction de Javier Aguirre, conclu par une élimination face à l’Angleterre en huitièmes de finale du Mondial.

La Fédération souligne également que l’arrivée de Márquez doit contribuer à renforcer le développement sportif de la sélection et à préparer les prochaines échéances internationales, à commencer par la Ligue des nations de la Concacaf, prévue à la fin de l’année 2026.

Ancien joueur de l’AS Monaco et du FC Barcelone, Rafael Márquez a dirigé l’équipe réserve du club catalan avant d’intégrer le staff technique de la sélection mexicaine en 2024.