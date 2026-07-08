Voici le classement des buteurs du Mondial 2026 de football Ã l’issue des matches jouÃ©s mardi:
8 buts: Messi (Argentine)
7 buts: Haaland (NorvÃ¨ge), MbappÃ© (France)
6 buts: Kane (Angleterre)
4 buts: Bellingham (Angleterre), O. DembÃ©lÃ© (France), Oiarzabal (Espagne), QuiÃ±ones (Mexique), Sarr (SÃ©nÃ©gal), VinÃcius JÃºnior (BrÃ©sil)
3 buts: Balogun (Etats-Unis), Brobbey (Pays-Bas), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (BrÃ©sil), David (Canada), Gakpo (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), Jimenez (Mexique), Just (Nouvelle-ZÃ©lande), Lukaku (Belgique), Manzambi (Suisse), Saibari (Maroc), Undav (Allemagne), Wissa (RD Congo).