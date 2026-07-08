La Suisse et la Colombie se sont livrées dans un match haché pour le dernier huitième de finale de ce Mondialet ont eu besoin d’une séance de tirs au but pour se départager (0-0, 4-3 tab).

Durant le temps réglementaire, pas vraiment d’occasions franches de part et d’autre. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le match se décanter quelque peu avec notamment la tête de Jhon Lucumi qui atterrit sur la barre transversale (99e).

Les Colombiens sont plus entreprenants et passent tout près d’ouvrir le score après cette énorme erreur de Granit Xhaka, qui laisse passer le ballon derrière lui. Seul face à Kobel, Jaminton Campaz envoie le ballon en tribunes (115e).

Les deux formations se retrouvent donc en séance de tirs au but. Et ce sont finalement les Suisses qui s’emportent après des échecs de Davinson Sanchez et Cucho Hernandez côté colombien. La Nati se qualifie pour les quarts de finale et affrontera l’Argentine le 11 juillet prochain à Kansas City.