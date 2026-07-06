Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a annoncé son départ de la tête des Black Stars au lendemain de leur élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le Ghana s’est incliné face à la Colombie (1-0), mettant un terme à son parcours dans la compétition.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le technicien portugais de 73 ans a officialisé la fin de son aventure avec la sélection ghanéenne.

« Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage. »

Une mission de courte durée

Carlos Queiroz avait pris les commandes du Ghana en avril dernier. Lors de sa nomination, la Fédération ghanéenne de football n’avait pas précisé la durée de son contrat au-delà de la Coupe du monde 2026.

Son passage à la tête des Black Stars aura donc duré environ trois mois, le temps de préparer puis de diriger l’équipe durant le tournoi mondial.

Un entraîneur au parcours international

Avant son expérience avec le Ghana, Carlos Queiroz avait déjà dirigé plusieurs sélections nationales en Coupe du monde. Il avait conduit le Portugal lors de l’édition 2010, puis l’Iran en 2018 et en 2022.

Le technicien portugais avait également occupé le poste de sélectionneur de la Colombie entre février 2019 et décembre 2020.

Un parcours honorable pour les Black Stars

Le Ghana avait décroché sa qualification pour la phase à élimination directe en terminant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes, avec un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite.

Les Black Stars n’ont toutefois pas réussi à franchir le cap des seizièmes de finale, contrairement à leur parcours de 2010, lorsqu’ils avaient atteint les quarts de finale avant d’être éliminés par l’Uruguay.