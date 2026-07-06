La nageuse canadienne Summer McIntosh a établi un nouveau record du monde du 200 m papillon en 2 min 01 sec 65, dimanche, lors des championnats nationaux disputés à Montréal.

À 19 ans, elle efface ainsi la plus ancienne marque mondiale féminine encore en vigueur en natation. Le précédent record, détenu par la Chinoise Liu Zige en 2 min 01 sec 81, avait été établi en octobre 2009, à l’époque des combinaisons en polyuréthane, interdites par la suite. Il aura résisté près de 17 ans.

Une référence enfin dépassée

Avant cette performance, Summer McIntosh détenait déjà quatre des cinq meilleures performances de l’histoire du 200 m papillon. Il ne lui manquait que le record du monde pour compléter son palmarès dans la discipline.

Son chrono de 2 min 01 sec 65 lui permet désormais de s’emparer officiellement de cette référence mondiale.

Un palmarès déjà exceptionnel

Championne olympique du 200 m papillon à Paris en 2024, Summer McIntosh compte trois titres olympiques remportés lors de ces Jeux.

Depuis 2022, elle a également décroché huit titres mondiaux, dont trois sur 200 m papillon. Elle avait remporté son premier sacre mondial dans cette spécialité à seulement 15 ans.

Une domination qui se confirme

Summer McIntosh poursuit sa progression sous les ordres de Bob Bowman, au Texas, où elle s’entraîne aux côtés de Léon Marchand.

La Canadienne détient également les records du monde du 400 m nage libre, du 200 m quatre nages et du 400 m quatre nages, confirmant son statut parmi les grandes figures de la natation mondiale.