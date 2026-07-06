La Norvège a signé l’une des plus grandes sensations de la Coupe du monde 2026 en éliminant le Brésil (2-1), dimanche, en huitième de finale au stade de New York/New Jersey.

Longtemps solide défensivement face à une Seleção en manque d’inspiration, la formation scandinave a fait la différence dans le dernier quart d’heure grâce à son inévitable Erling Haaland.

L’attaquant norvégien a ouvert le score à la 79e minute avant de doubler la mise à la 90e, offrant un avantage décisif à son équipe.

Le Brésil a entretenu un mince espoir dans le temps additionnel lorsque Neymar a transformé un penalty (90e+), mais cette réduction du score est intervenue trop tard pour empêcher l’élimination des quintuples champions du monde.

Grâce à ce succès retentissant, la Norvège se qualifie pour les quarts de finale, où elle poursuivra son parcours avec l’ambition de prolonger son rêve mondial.

Les Norvégiens affronteront en quarts de finale le vainqueur du match opposant le Mexique à l’Angleterre.