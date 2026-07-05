Le Real Madrid, club phare de la Liga espagnole de football, a annoncé dimanche avoir officialisé l’arrivée du latéral droit néerlandais Denzel Dumfries, en provenance de la formation italienne de l’Inter Milan, pour un montant estimé à environ 20 millions d’euros.

“Nous avons trouvé un accord pour le recrutement du joueur Denzel Dumfries, qui s’engage avec notre club pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030” a indiqué le club merengue dans un communiqué.

Le défenseur de 30 ans vient renforcer l’effectif du Real Madrid, et concurrencer l’international anglais Trent Alexander-Arnold, dans le poste de latéral droit.

En provenance du PSV Eindhoven, Dumfries avait rejoint l’Inter Milan en 2021. Il a remporté deux championnats d’Italie (en 2024 et en 2026), en disputant deux finales de la Ligue des champions (en 2023 et en 2025).

Le Néerlandais a été éliminé du Mondial 2026 avec les Pays-Bas en 16e de finale. Il est déjà la quatrième recrue estival du Real Madrid, après l’Espagnol Marc Cucurella, le Portugais Bernardo Silva et le Français Ibrahima Konaté.

En quête d’un rebond après deux saisons consécutives sans trophée majeur, le club de la capitale espagnole est en train de régénérer son effectif après avoir aussi fait revenir José Mourinho sur son banc.

La Maison Blanche, qui vu les départs de Dani Carjaval et David Alaba, a également prolongé son défenseur central allemand Antonio Rüdiger jusqu’en 2027.