​La Fédération ​internationale de football (Fifa) envisage ‌d’avancer ‌l’horaire ‌du huitième de finale de Coupe du monde ⁠entre le Mexique et l’Angleterre ​prévu à 18h00, heure locale, dimanche ⁠au stade Azteca de Mexico, ⁠a dit à Reuters une source informée de cette réflexion.

Une telle décision est envisagée en ​raison du risque de perturbations météorologiques, notamment des ‌pluies abondantes, a dit la source à ⁠Reuters.

Des médias mexicains ‌ont rapporté que le coup d’envoi serait avancé à midi (18h00 GMT) en raison du risque d’orages ‌sur la capitale mexicaine.

Contactée ⁠par Reuters, la Fifa n’a pas ‌confirmé ces informations dans l’immédiat.