La Fédération internationale de football (Fifa) envisage d’avancer l’horaire du huitième de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre prévu à 18h00, heure locale, dimanche au stade Azteca de Mexico, a dit à Reuters une source informée de cette réflexion.
Une telle décision est envisagée en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment des pluies abondantes, a dit la source à Reuters.
Des médias mexicains ont rapporté que le coup d’envoi serait avancé à midi (18h00 GMT) en raison du risque d’orages sur la capitale mexicaine.
Contactée par Reuters, la Fifa n’a pas confirmé ces informations dans l’immédiat.