Le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordaan, est resté prudent jeudi au sujet de l’avenir du sélectionneur Hugo Broos, alors que l’équipe nationale est rentrée à Johannesburg après son élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Canada, pays coorganisateur.
Hugo Broos, 74 ans, avait d’abord annoncé qu’il prendrait sa retraite d’entraîneur après le tournoi, avant de revenir sur ses propos après avoir conduit l’Afrique du Sud en phase à élimination directe du Mondial pour la première fois.
Son contrat expire à la fin du mois de juillet, après cinq années à la tête de l’équipe, mais la Fédération sud-africaine et Hugo Broos semblent disposés à discuter d’une éventuelle poursuite de leur collaboration.
“Je tiens à remercier personnellement Hugo Broos et son staff technique pour avoir travaillé jour et nuit”, a déclaré Danny Jordaan.
“Nous allons évaluer notre performance dans le tournoi et discuter de la prochaine étape pour le football sud-africain”, a-t-il ajouté. “Nous devons parler avec Hugo Broos, et nous vous tiendrons informés après cette discussion. Ce sera une conversation confidentielle, privée.”
Danny Jordaan a également dit espérer que le Mondial servirait de tremplin à plusieurs joueurs sud-africains vers des clubs étrangers.