Le président ⁠de la Fédération sud-africaine de ​football, Danny Jordaan, est ​resté prudent jeudi au sujet ‌de l’avenir du ‌sélectionneur Hugo Broos, ‌alors que l’équipe nationale est rentrée à Johannesburg après son élimination en seizièmes ⁠de finale de la Coupe du monde face au Canada, pays coorganisateur.

Hugo ​Broos, 74 ans, avait d’abord annoncé qu’il prendrait sa retraite ⁠d’entraîneur après le tournoi, avant de revenir sur ses propos ⁠après avoir conduit l’Afrique du Sud en phase à élimination directe du Mondial pour la première fois.

Son contrat expire à la fin du mois de juillet, après cinq années à la ​tête de l’équipe, mais la Fédération sud-africaine et Hugo Broos semblent disposés à discuter d’une ‌éventuelle poursuite de leur collaboration.

“Je tiens à remercier personnellement Hugo Broos et son staff technique ⁠pour avoir travaillé jour et ‌nuit”, a déclaré Danny Jordaan.

“Nous allons évaluer notre performance dans le tournoi et discuter de la prochaine étape pour le football sud-africain”, a-t-il ajouté. “Nous devons parler avec Hugo Broos, et nous vous tiendrons ‌informés après cette discussion. ⁠Ce sera une conversation confidentielle, privée.”

Danny Jordaan a également dit espérer que le Mondial servirait ‌de tremplin à plusieurs joueurs sud-africains vers des clubs étrangers.