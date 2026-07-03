L’aventure de l’Algérie à la Coupe du monde 2026 a pris fin en seizièmes de finale. Les Fennecs se sont inclinés face à la Suisse (2-0), dans la nuit de jeudi à vendredi, au stade BC Place de Vancouver, au Canada.

La sélection suisse a rapidement pris l’avantage grâce à **Breel Embolo**, auteur de l’ouverture du score dès la 10e minute. Au retour des vestiaires, **Dan Ndoye** a doublé la mise dès la 46e minute, permettant à la Nati de s’assurer une qualification maîtrisée pour le tour suivant.

La Suisse affrontera en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et le Ghana, programmée dans la nuit de vendredi à samedi à Kansas City.