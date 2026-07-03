Le Parlement arabe a approuvé, lors de sa séance plénière tenue mardi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, les rapports de ses commissions permanentes et de la Commission de la Palestine, à l’issue de leur examen.

Réuni en session ordinaire du 28 au 30 juin, le Parlement arabe a également élu la députée irakienne Hanan Al-Fatlawi au poste de quatrième vice-présidente du Parlement, présidé par Mohammed bin Ahmed Al Yamahi.

Selon un communiqué publié jeudi par le Parlement, la délégation tunisienne a pris part aux travaux de la session ainsi qu’aux réunions des quatre commissions permanentes et de leurs sous-commissions.

Les commissions ont examiné plusieurs dossiers portant notamment sur les évolutions politiques, sécuritaires, économiques et sociales dans le monde arabe, la diplomatie parlementaire préventive, les effets des ingérences extérieures dans les conflits régionaux, ainsi que la situation politique et les droits humains dans les pays arabes.

Les discussions ont également porté sur le développement de l’économie bleue, l’encadrement de l’intelligence artificielle, la protection des consommateurs, la santé mentale dans les établissements d’enseignement, le développement de l’enseignement électronique, ainsi que la création d’un Forum des jeunes parlementaires arabes et d’un Forum des femmes parlementaires arabes.

En clôture de ses travaux, le Parlement arabe a publié plusieurs déclarations sur les développements au Moyen-Orient et dans plusieurs pays arabes, notamment la Libye, le Soudan, la Syrie, le Yémen, le Liban et la Somalie.