Une chaleur extrême ⁠attendra les supporters et les joueurs cette ​semaine lors de la Coupe du monde, alors qu’un “dôme de ​chaleur” s’installe sur le centre et l’est ‌des États-Unis – ainsi que sur certaines régions ‌du Canada – en parallèle au lancement ‌de la phase à élimination directe du tournoi.

Ce phénomène météorologique – une vaste zone de haute pression qui retient la chaleur ⁠et l’humidité – pourrait provoquer des températures dangereusement élevées dans certaines régions du Midwest et de la côte Est américaine.

De telles conditions devraient perdurer tout au long ​du week-end prochain, de Toronto à Kansas City en passant par East Rutherford (New Jersey) et Philadelphie.

“Même après ⁠le coucher du soleil, il fera encore très chaud”, a déclaré Alan Reppert, météorologue chez AccuWeather. “Nous sommes dans une ⁠configuration qui va vraiment apporter de la chaleur pendant une bonne partie de l’après-midi et même jusque dans la soirée.”

A New York, où un huitième de finale est prévu le 5 juillet, des températures à un pic inédit depuis 2013 sont attendus, a dit Reppert, précisant que même les matchs disputés en soirée pourraient être affectés. “Le soleil sera couché. Cela contribuera à ​améliorer la situation, mais il fera tout de même très chaud.”

Ces conditions pourraient raviver les débats sur la sécurité et le bien-être des joueurs, déjà soulevé il y a ‌un an lors de la Coupe du monde des clubs organisée aux Etats-Unis, le syndicat mondial des joueurs déclarant à l’époque que la canicule constatée devait servir de “signal ⁠d’alarme”.

La FIFA a instauré pour cette Coupe du monde 2026 ‌des pauses d’hydratation obligatoires de trois minutes lors de chaque mi-temps, une mesure jugée par ses partisans comme bénéfique pour le bien-être des joueurs mais dont les détracteurs estiment qu’elle perturbe le déroulement du jeu.

L’instance dirigeante du football mondial n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire concernant d’éventuelles mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour assurer la sécurité des ‌joueurs ou des supporters pendant la période de forte ⁠chaleur prévue.

Trois des stades accueillant des matchs cette semaine – Atlanta, Dallas et Houston – sont équipés de toits rétractables et de climatisation, ce qui apporte un soulagement considérable.

Mais ‌même une simple promenade jusqu’au stade ultramoderne des Dallas Cowboys peut s’apparenter à marcher sur du feu, alors que la ville texane, avec ses vastes étendues de béton et d’asphalte, ‌a été ⁠conçue pour les voitures et est particulièrement propice à l’accumulation de chaleur.