Le Cap-Vert a créé la surprise et s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde lors de sa première participation, en tenant l’Arabie saoudite en échec (0-0), samedi à Houston, lors de la troisième et dernière journée du groupe H.

La sélection capverdienne accompagne l’Espagne, victorieuse de l’Uruguay (1-0), au tour suivant. La Roja termine en tête du groupe avec sept points, devant le Cap-Vert (3 points, trois matches nuls), tandis que l’Uruguay et l’Arabie saoudite, deux points chacun, sont éliminés.

Pour son premier match sous les ordres du sélectionneur grec Georgios Donis, nommé il y a un mois en remplacement du Français Hervé Renard, l’Arabie saoudite n’est pas parvenue à trouver le chemin des filets. Les Saoudiens avaient impérativement besoin d’une victoire pour espérer poursuivre leur parcours.

Après une minute de silence observée en hommage aux victimes du séisme au Venezuela, le Cap-Vert a pris l’initiative en début de rencontre. Willy Semedo s’est montré le plus dangereux, obligeant Alowais à une belle parade à la 22e minute, avant de manquer le cadre peu avant la pause.

La meilleure occasion saoudienne de la première période est intervenue dans le temps additionnel sur une tête de Mohammed Kanno, repoussée par le gardien Vozinha.

Au retour des vestiaires, les Capverdiens ont continué à se montrer les plus entreprenants. Le gardien saoudien Mohammed Alowais s’est encore illustré devant Jamiro Monteiro puis, surtout, en détournant une tentative de Laros Duarte à la 75e minute.

L’Arabie saoudite a tenté de réagir en fin de match, sans parvenir à inquiéter sérieusement Vozinha, et quitte la compétition dès la phase de groupes. Sa seule qualification pour les phases à élimination directe d’une Coupe du monde remonte à l’édition 1994, également disputée aux États-Unis.