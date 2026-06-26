Revenu ⁠d’une grave blessure qui l’a tenu ​éloigné des terrains pendant 18 mois, le gardien ghanéen ​Benjamin Asare s’est imposé comme ‌l’un des héros de son pays à ‌la Coupe du monde, et ‌tentera de garder sa cage inviolée contre la Croatie, samedi.

Benjamin Asare a repoussé 19 tirs face à ⁠l’Angleterre lors du nul des Black Stars (0-0) dans leur deuxième match du groupe L, un résultat quasiment synonyme de qualification pour ​les seizièmes de finale.

Sa performance a bouleversé sa grand-mère, émue jusqu’aux larmes, et déclenché des célébrations ⁠devant son domicile à Accra.

A 33 ans, le gardien n’a rejoint que récemment la sélection nationale après ⁠un parcours discret dans plusieurs clubs du championnat ghanéen, plus récemment sous les couleurs de Hearts of Oak.

Avant de s’imposer au plus haut niveau, il a travaillé comme chauffeur de bus et enchaîné les petits boulots pour subvenir à ses besoins. Jusqu’à l’an dernier, il se rendait encore à l’entraînement en transports ​en commun et peinait à vivre du football.

Une fracture à une jambe en 2021 avait fait planer la menace d’une fin de carrière, mais ‌Benjamin Asare n’a jamais renoncé à son rêve de football.

Convoqué pour la première fois en sélection en mars 2025, à 32 ans, il a ⁠signé cinq “clean sheets” en six matches de qualifications à ‌la Coupe du monde, avant d’en ajouter deux depuis le début du Mondial.

“Affronter Harry Kane, c’est normal. Je veux toujours me prouver à moi-même et montrer aux gens que c’est mon métier, que je peux le faire”, a-t-il déclaré après le match contre l’Angleterre.

Le sélectionneur Carlos Queiroz, peu enclin à mettre ‌en avant les individualités, n’a pas caché ⁠son admiration après sa prestation.

“J’évite de parler des joueurs individuellement, mais je pense qu’il mérite des applaudissements”, a-t-il loué. “Il a été brillant et il le ‌doit à ses qualités, ainsi qu’au travail effectué avec tout le groupe.”

Le Ghana terminera au moins deuxième du groupe L en cas de nul ‌contre la ⁠Croatie à Philadelphie, mais peut encore finir en tête si l’Angleterre, leader, trébuche contre le Panama.