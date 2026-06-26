Voici les déclarations des sélectionneurs et des joueurs à l’issue du match de la 3e et dernière journée du premier tour (Groupe F) du mondial 2026, perdu par la Tunisie devant les Pays-Bas (1-3) à Kansas City aux Etats-Unis:

Hervé Renard (sélectionneur de la Tunisie): “Concéder un but contre son camp dès la deuxième minute a compromis d’emblée notre plan de jeu. Nous avons également péché par manque d’efficacité sur les phases arrêtées. Bien que nous disposions d’un certain avantage physique, il nous faut impérativement élever notre niveau de vigilance et de concentration sur ces moments décisifs.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous pour l’accueil exceptionnel dont j’ai bénéficié. Je n’ai pas été à la hauteur des espérances placées en moi, je le regrette sincèrement et je présente mes excuses les plus humbles. J’ai néanmoins consacré l’intégralité de mes ressources à cette mission. Ce fut un honneur et une joie incomparables de participer à cette Coupe du monde. Je renouvelle mes remerciements à la Fédération pour m’avoir confié cette responsabilité.

En football moderne, aucune ambition durable ne saurait voir le jour sans une assise défensive solide. Il ne s’agit pas seulement des défenseurs en tant qu’individus, mais de l’ensemble du collectif, qui doit œuvrer en bloc compact. Sur les transitions offensives, j’ai perçu du talent, de la technique et des joueurs capables de faire la différence. Toutefois, cette créativité ne pourra s’épanouir pleinement que sur des fondations défensives robustes. »

Mon avenir n’a pas encore été abordé avec les dirigeants. L’accord initial ne couvrait que la durée de cette compétition ; au-delà, toute éventualité demeure envisageable. Quant à un projet de développement pérenne, je ne pourrais évidemment pas décliner une telle perspective. Mais je me dois, par respect, d’attendre et d’échanger avec les responsables. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »

Hazem Mastouri (joueur – Tunisie): “Il est indéniable que nous avons commis des erreurs d’alignement défensif. Lorsque nous avons réduit l’écart grâce à ce but, nous avons cru en une possible remontée au score. Cette réalisation nous a insufflé une énergie nouvelle pour poursuivre le combat jusqu’au terme de la rencontre. Malheureusement, la fortune ne nous a pas souri.

Pour être franc, le sélectionneur nous a prodigué de nombreuses directives. Les erreurs de placement et les défaillances défensives sont imputables avant tout à nous, les joueurs. Il nous appartient d’y remédier. Nous allons nous atteler avec détermination à corriger ces lacunes lors des prochaines séances d’entraînement.

Les deux défaites initiales ont indéniablement affecté notre moral, c’est une évidence. Néanmoins, nous sommes demeurés soudés et solidaires. Il était impératif de ne pas abdiquer, et je crois que cet état d’esprit restera notre meilleur atout pour rebondir.”

Hannibal Mejbri (Joueur- Tunisie): “Assurément, cette édition n’est pas celle que nous espérions offrir. Perdre l’intégralité de nos rencontres ne figurait évidemment pas parmi nos objectifs. Le visage que nous avons affiché fut indigent, peu flatteur, j’en conviens.

Cependant, malgré les résultats, cette expérience nous a tout de même apporté un certain vécu. Nous formons un groupe jeune, et le devoir de persévérer s’impose à nous.

Le football est fait de cycles, alternant périodes fastes et jours sombres. Nous traversons une phase négative, mais il nous faut poursuivre le travail, cultiver notre cohésion et, à terme, briguer une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Tel est notre objectif.

C’est ma deuxième participation à une Coupe du monde. Sur le terrain, j’ai tenté de donner le meilleur de moi-même, en dépit des difficultés. Nous avons affronté trois formations d’un calibre exceptionnel, d’envergure mondiale. Sur le plan personnel, l’enseignement majeur réside dans l’apprentissage d’un changement de sélectionneur en cours de compétition, une situation inédite pour moi. Comme je le souligne, même au sein de l’adversité, il subsiste toujours des enseignements positifs à tirer. Aujourd’hui, je retiens précisément cette leçon.”

Ronald Koeman (Sélectionneur des Pays-Bas): “Assurer la première place du groupe est une satisfaction. Nous avons livré une prestation de qualité. L’entame de la rencontre fut particulièrement aboutie, en dépit de l’écart réduit à 2-1. Nous avons alors haussé le rythme, accéléré dans nos transmissions et notre tempo, et ce succès s’est avéré relativement confortable. Aucune blessure, aucun avertissement, trois points et la tête du groupe : le bilan est pleinement positif.

J’ai saisi cette opportunité pour offrir du temps de jeu à certains éléments, afin d’évaluer leur état de forme et de conforter mes choix. Le retour de joueurs comme Memphis Depay ou Justin Kluivert est une excellente nouvelle. Leur offrir quelques minutes en seconde période leur permet de retrouver graduellement leurs meilleures sensations, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour la suite.

Nous sommes conscients que la difficulté va croissant au fil des tours. Le Maroc, notre prochain adversaire, est une équipe que nous connaissons bien. Une formation redoutable, composée de joueurs d’exception et de nombreuses individualités de grande qualité. Mais les Pays-Bas possèdent également leurs atouts. Nous abordons cette échéance avec confiance et ambition, et je suis convaincu que cette rencontre sera particulièrement palpitante.

Partout où nous nous déplaçons, nous voyons ces vagues orange. Cet engouement est devenu une source de motivation considérable pour nos joueurs. Cette ferveur revêt une importance capitale, car elle nous procure la sensation d’évoluer à domicile. Nombreux sont ceux qui arborent nos couleurs, et ils ne sont pas tous Néerlandais : nous bénéficions d’un soutien massif de nos supporters, mais aussi des Américains et de nombreux étrangers, parfois même davantage que des compatriotes. C’est un sentiment magnifique, qui transcende le groupe.”

Brian Brobbey (joueur – Pays-Bas): “Je m’efforce d’être décisif pour mon équipe et de répondre présent lorsqu’elle a besoin de moi. Marquer est toujours une satisfaction, assurément.

Avant cette rencontre, le coach nous a clairement signifié l’importance de l’emporter. Il nous a dit que nous devions gagner ce match, que cela nous apporterait une confiance considérable pour la suite. Il a été formel : quoi qu’il arrive, il fallait s’imposer.

Nous avons conscience que le niveau d’exigence va s’intensifier. Mais nous avons démontré des qualités, et nous sommes convaincus que nous pouvons élever encore notre jeu. L’objectif est clair : aborder chaque rencontre avec la même détermination et continuer à grandir collectivement.

Terminer en tête du groupe est un aboutissement. Cela nous insuffle une dynamique positive, c’est indéniable. Cependant, nous savons pertinemment que cela ne signifie rien pour la suite. Une opposition difficile et délicate nous attend face au Maroc. Je pense que chacun doit être prêt. Ce sera un rendez-vous exigeant, à la hauteur des enjeux.