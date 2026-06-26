Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a reçu, jeudi, l’ambassadrice du Royaume de Norvège en Tunisie, avec résidence à Alger, Theresa Loken Gheziel, venue lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Elle lui a remis, à cette occasion, une lettre de la part de son homologue norvégien, Espen Barth Eide, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Au cours de l’entretien, Nafti s’est félicité des relations unissant la Tunisie et la Norvège, soulignant la nécessité d’assurer le suivi de la mise en œuvre des résultats de la séance de travail ayant réuni les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays à Oslo en juin 2025.

« Une rencontre ayant contribué à insuffler une nouvelle dynamique aux relations d’amitié et de coopération, notamment dans des secteurs prometteurs, tels que les énergies renouvelables et l’économie verte », ajoute le communiqué.

Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun, en particulier à l’approche des prochaines échéances diplomatiques et économiques aux niveaux bilatéral et régional, ainsi que dans le cadre du mécanisme de coopération économique et commerciale entre la Tunisie et les pays d’Europe du Nord.

Pour sa part, la diplomate norvégienne a exprimé sa gratitude aux autorités tunisiennes pour le soutien et les facilités qui lui ont été accordés, lui permettant d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du Royaume de Norvège de porter les relations bilatérales au plus haut niveau et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat au service des intérêts des deux pays.