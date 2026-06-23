L’équipe tunisienne de robotique « Discovery 2 », relevant du « Discovery Club Junior » de la Manouba, vient de remporter la première place de la compétition internationale « Eurobot Junior 2026 », organisée du 11 au 13 juin à Alcala de Henares, en Espagne.

Selon les résultats officiels publiés sur le site de la compétition, « Discovery 2 » a obtenu 739 points, devançant 31 équipes représentant 17 pays, tandis que « Discovery 1 », autre équipe du même club, s’est classée cinquième avec 435 points.

“Cette victoire amplement méritée vient couronner des mois de travail, de passion et de persévérance”, indique « Discovery Club Junior » sur sa page officielle..

L’exploit réalisé par « Discovery 2 » a été salué par plusieurs plateformes spécialisées dans la robotique, qui y voient la preuve du potentiel des jeunes talents tunisiens et de leur capacité à innover et à rivaliser dans des domaines technologiques de pointe.