La réalisatrice et scénariste tunisienne Kaouther Ben Hania fait partie des six membres nommés au jury international de la compétition de la 83e Mostra de Venise (2-12 septembre 2026), a annoncé lundi le Conseil d’administration de la Biennale.

La cinéaste multiprimée rejoint l’équipe présidée par la réalisatrice, actrice, scénariste et productrice américaine Maggie Gyllenhaal, dont la désignation a été annoncée le 23 avril. Choisi sur proposition du directeur artistique Alberto Barbera, ce jury international intègre également le réalisateur et scénariste français Xavier Giannoli, le réalisateur et producteur hongkongais Johnnie To, la réalisatrice et scénariste afghane Shahrbanoo Sadat, le compositeur et artiste britannique Daniel Blumberg et l’universitaire italien Francesco Casetti.

Reconnue pour son langage cinématographique à la frontière entre fiction et documentaire, Kaouther Ben Hania explore à travers ses œuvres les thèmes du pouvoir, de l’injustice et de la fragilité individuelle. La quasi-totalité des longs-métrages de la réalisatrice a bénéficié du soutien du ministère des Affaires culturelles.

La cinéaste compte trois nominations aux Oscars à son actif. Son dernier long-métrage, “La Voix de Hind Rajab” (2025) a remporté le Lion d’argent – Grand Prix du Jury à Venise avant d’être nommé à l’Oscar du meilleur film international en mars dernier.

Auparavant, son film “Les Filles d’Olfa” (Four Daughters, 2023), primé par l’Œil d’or au Festival de Cannes, avait été nommé à l’Oscar du meilleur film documentaire, tandis que “L’Homme qui a vendu sa peau” (2020) avait décroché une nomination à l’Oscar du meilleur film international.

La sélection officielle des films en compétition à la Mostra de Venise, qui n’a pas encore été révélée, sera dévoilée par Alberto Barbera lors d’une conférence de presse le 23 juillet prochain.

Le jury international décernera le Lion d’or du meilleur film lors de la clôture du festival le 12 septembre prochain.