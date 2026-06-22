L’Égypte a signé une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande (3-1), dimanche, lors de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde 2026, disputée à Vancouver.

Les Néo-Zélandais ont pourtant frappé les premiers grâce à Surman, auteur de l’ouverture du score à la 15e minute. Bien organisés, les Océaniens ont longtemps cru tenir un résultat positif avant de céder face à la montée en puissance égyptienne.

Au retour des vestiaires, l’Égypte a trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Ziko a remis les deux équipes à égalité à la 58e minute avant que Mohamed Salah ne donne l’avantage aux siens neuf minutes plus tard (67e). En fin de rencontre, Mahmoud Hassan “Trezeguet” a définitivement scellé le sort du match en inscrivant le troisième but égyptien à la 82e minute.

Grâce à cette victoire, l’Égypte s’empare seule des commandes du groupe G avec quatre points. L’Iran et la Belgique suivent avec deux points chacun après leur match nul (0-0), tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.