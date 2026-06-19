La joueuse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, a renversé son quart de finale du tournoi WTA 500 de Berlin sur gazon contre la Tchèque Nikola Bartunkova pour s’imposer 2-6, 7-6 (7/2), 6-4, vendredi.

Pour une place en finale du tournoi berlinois, qui sert de répétition générale avant Wimbledon, Sabalenka affrontera l’Américaine Jessica Pegula, 4e mondiale qui a dominé sa compatriote Madison Keys en deux sets -deux tie breaks- 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) et 1h46 de jeu.

Vendredi après-midi, dans la chaleur étouffante du sud-ouest de Berlin (32 degrés), Aryna Sabalenka n’a pas existé pendant 57 minutes, le temps de perdre la première manche 6-2 et d’être menée 4-0 par Nikola Bartunkova (62e), sur son nuage.

La jeune Tchèque (20 ans) a alors commencé à être un peu moins performante et la Bélarusse a commencé à mieux jouer. La quadruple lauréate en Grand Chelem a pu enchaîner cinq jeux pour mener 5-4, avant d’égaliser à une manche partout au jeu décisif.

Dans le troisième set, Sabalenka a breaké d’entrée (1-0) mais a été menée une fois, à 4-3. Elle s’en est finalement sortie sur sa troisième balle de match, en un peu moins de deux heures et demie (2h23) d’une âpre bataille physique et mentale.