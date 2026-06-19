La Coupe du monde 2026 marque un changement de format. Le tournoi réunit 48 équipes pour la première fois, avec 104 matches programmés au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Un format élargi

L’édition 2026 est la première Coupe du monde organisée par trois pays. La FIFA confirme un tournoi à 48 sélections, contre 32 lors des éditions précédentes. Le calendrier officiel couvre 104 rencontres.

Le Mexique premier qualifié pour les huitièmes

Cette semaine, le Mexique est devenu le premier pays qualifié pour la phase à élimination directe après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud à Guadalajara. L’Associated Press rapporte une affluence de 45 522 spectateurs au stade Akron.

Le Canada signe une première

Le Canada a obtenu sa première victoire en phase finale de Coupe du monde, avec un succès 6-0 contre le Qatar. Jonathan David a inscrit un triplé, selon Reuters.