L’ancien sélectionneur du Brésil, Carlos Alberto Parreira, champion du monde avec la Seleçao en 1994, a été admis en unité de soins intensifs dans un hôpital de Rio de Janeiro en raison d’une inflammation pulmonaire, ont indiqué jeudi les médecins dans un bulletin médical, précisant que son état de santé était stable.

Agé de 83 ans, le technicien brésilien bénéficie actuellement d’une assistance respiratoire. Les responsables médicaux n’ont pas communiqué la durée prévisible de son hospitalisation ni la date de sa sortie de l’unité de soins intensifs.

Parreira avait révélé en 2023 être atteint d’un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique, pour lequel il suit un traitement médical.

Considéré comme l’une des figures les plus marquantes du football brésilien et mondial, Carlos Alberto Parreira demeure l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire de la Seleçao. Il avait conduit le Brésil à son quatrième sacre mondial lors de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis, remportée aux tirs au but face à l’Italie en finale.

Sous sa direction, le Brésil avait également remporté la Copa América en 2004 et la Coupe des Confédérations en 2005.

Parreira détient par ailleurs un parcours exceptionnel en Coupe du monde, ayant dirigé six sélections nationales différentes ou à différentes périodes lors des phases finales du tournoi mondial. Outre le Brésil, il a entraîné le Koweït lors du Mondial 1982, les Emirats arabes unis en 1990, l’Arabie saoudite en 1998 ainsi que l’Afrique du Sud en 2010.

L’annonce de son hospitalisation intervient alors que le Brésil participe actuellement à la Coupe du monde 2026. Plusieurs messages de soutien ont été adressés à l’ancien sélectionneur, considéré comme l’un des techniciens les plus emblématiques de l’histoire du football brésilien.