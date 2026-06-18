Le chef du service de mÃ©decine lÃ©gale de l’hÃ´pital universitaire Â« Charles Nicolle Â», Mohamed Allouche, a rÃ©vÃ©lÃ© ce jeudi Ã Tunis que les cas de violences sexuelles signalÃ©s ne reprÃ©sentent que la moitiÃ© du nombre rÃ©el de victimes, ce qui complique la collecte de donnÃ©es nationales prÃ©cises sur ce phÃ©nomÃ¨ne, malgrÃ© lâ€™existence de certaines statistiques fournies par le rapport annuel sur la protection de lâ€™enfance en danger publiÃ© par lâ€™Observatoire national de lutte contre la violence Ã lâ€™Ã©gard des femmes.

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“Cela sâ€™explique principalement par le sentiment de honte, de gÃªne et de crainte de la stigmatisation sociale Ã©prouvÃ© par de nombreuses victimes, ce qui les pousse au silence et les empÃªche de signaler les agressions dont elles sont victimes”, a-t-il fait savoir dans une dÃ©claration Ã lâ€™agence TAP en marge dâ€™un colloque international organisÃ© pour annoncer lâ€™Ã©laboration dâ€™un projet de protocole national visant Ã assurer la prise en charge mÃ©dico-lÃ©gale et psychologique des victimes de violences sexuelles.

Il a ajoutÃ© que la mÃ©decine lÃ©gale ne se charge gÃ©nÃ©ralement des cas dâ€™agression sexuelle qu’Ã la demande de la brigade spÃ©cialisÃ©e dans les enquÃªtes sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants ou sur mandat judiciaire Ã©mis par un juge dâ€™instruction ou un procureur de la RÃ©publique. Toutefois, le nouveau protocole permettra de prendre en charge les cas dâ€™urgence dans lesquels lâ€™agression remonte Ã moins de 24 heures.

Il a estimÃ© que parmi les principaux objectifs de lâ€™Ã©laboration de ce protocole figure la sensibilisation Ã lâ€™importance de signaler les faits et de se prÃ©senter Ã la mÃ©decine lÃ©gale dans un dÃ©lai ne dÃ©passant pas trois jours Ã compter de la date des faits, tout en rÃ©duisant la stigmatisation sociale dont sont victimes les personnes victimes de violences sexuelles.

Il a indiquÃ© que la mise en application de ce protocole dÃ©butera aprÃ¨s la remise de sa version officielle au ministre de la SantÃ© au cours du mois de septembre prochain, soulignant que les services de mÃ©decine lÃ©gale offrent actuellement des prestations aux victimes de violences sexuelles, mais que la valeur ajoutÃ©e apportÃ©e par le protocole rÃ©side dans lâ€™harmonisation des mÃ©canismes de prise en charge des victimes et le renforcement de la coordination entre les diffÃ©rents acteurs au niveau national.

Il a soulignÃ© que six gouvernorats ne disposent pas de services de mÃ©decine lÃ©gale, mais que l’adoption de ce protocole permettra aux urgentistes et aux gynÃ©cologues-obstÃ©triciens ayant suivi une formation spÃ©cialisÃ©e dans ce domaine d’assurer une prise en charge mÃ©dico-lÃ©gale des femmes victimes de violences sexuelles.

Le protocole prÃ©voit des mÃ©canismes dâ€™accueil des victimes de violences sexuelles, les Ã©tapes dâ€™information et dâ€™obtention du consentement, ainsi que les procÃ©dures dâ€™examen physique et dâ€™examen des organes gÃ©nitaux visant Ã rechercher les traces dâ€™agression en cas de viol.

Il prÃ©voit Ã©galement le prÃ©lÃ¨vement dâ€™Ã©chantillons pour les examens nÃ©cessaires, notamment le dÃ©pistage des maladies sexuellement transmissibles rÃ©sultant de lâ€™agression sexuelle et la rÃ©alisation dâ€™analyses gÃ©nÃ©tiques, afin de garantir la conservation des preuves et la fourniture de soins mÃ©dicaux adaptÃ©s aux victimes.

Le protocole accorde une importance particuliÃ¨re au soutien psychologique des victimes de violences sexuelles en leur proposant un accompagnement psychologique assurÃ© par des psychologues spÃ©cialisÃ©s.