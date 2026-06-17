Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a participé ce mercredi aux travaux de la vingtième réunion du conseil de direction du Fonds de lutte contre les pandémies, en tant que représentant de la Tunisie et de la région de l’Afrique du Nord et de la Corne de l’Afrique, en présence de représentants des États membres, des partenaires internationaux et des institutions financières et de développement.

Le ministre a souligné l’importance du Fonds en tant que mécanisme opérationnel visant à aider les États à renforcer leur préparation aux pandémies et aux urgences sanitaires, ainsi qu’à consolider les capacités nationales et régionales pour faire face aux risques sanitaires futurs, selon un communiqué du ministère.

Il a également réaffirmé l’engagement de la Tunisie, dans le cadre de son rôle régional, à contribuer activement à la sécurité sanitaire mondiale, par le biais de la coopération internationale, de l’échange d’expériences et du soutien à des systèmes de santé plus performants et plus durables.