La jeune Américaine Robin Montgomery disputera dimanche la première finale de sa carrière sur le circuit principal de la WTA après sa qualification pour l’ultime étape du tournoi WTA 250 de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Issue des qualifications et actuellement classée 484e mondiale, Montgomery a créé la surprise en dominant l’Australienne Ajla Tomljanović en deux sets (6-4, 6-2), samedi en demi-finale.

Âgée de 21 ans, l’Américaine a confirmé son retour en forme après une longue période d’absence due à une blessure qui l’avait éloignée des courts et fait chuter au classement. Sur le gazon néerlandais, elle a fait parler sa puissance au service avec 11 aces et deux breaks dans la seconde manche pour s’imposer en seulement 1h08 de jeu.

En finale, Montgomery retrouvera la Tchèque Barbora Krejčíková, ancienne lauréate de French Open et de Wimbledon Championships, qui a validé son billet en battant la Polonaise Magda Linette en deux sets (6-3, 7-6).

Dominatrice dans la première manche, Krejcikova a dû s’employer dans le second set après avoir été menée 5-3. La Tchèque est toutefois parvenue à revenir avant de faire la différence au tie-break pour l’emporter après 2h04 de jeu.

À 30 ans, Krejcikova tentera dimanche de décrocher son premier titre de la saison, tandis que Montgomery visera un premier trophée historique sur le circuit WTA.