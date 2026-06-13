La formation irakienne, Zakho Sport Club, pensionnaire de première division irakienne a annoncé, vendredi, sur sa page facebook officielle, la nomination du tunisien Maher Kenzari à la tête de son équipe première de football.

Kenzari, qui a eu des expériences en Tunisie et dans le golfe avec, notamment, les clubs d’Ohod FC, Al-Wakrah SC et Al-Sailiya SC, avait passé son dernier bail à la barre technique de l’Espérance sportive de Tunis (17 mars 2025-8 février 2026), avant d’être remercié.

Zakho SC, note-t-ton, avait terminé 9e du championnat irakien lors de l’édiction écoulée.