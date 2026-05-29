La Tunisie a affirmé, vendredi, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU, sa fierté quant à ses contributions historiques et continues au soutien des opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis l’indépendance en 1956.

Elle a, aussi, réitéré son engagement à poursuivre son implication active dans les efforts internationaux visant à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie a également renouvelé son hommage aux Casques bleus tombés dans l’accomplissement de leur noble devoir sous l’égide des Nations Unies, saluant le rôle essentiel qu’ils jouent dans la protection des civils, le renforcement de la stabilité et le retour de l’espoir dans les zones touchées par les conflits.

La présence continue des forces militaires et sécuritaires tunisiennes dans les différentes missions onusiennes de maintien de la paix, notamment sur le continent africain, constitue une reconnaissance renouvelée par les Nations Unies du professionnalisme, de la discipline et de la haute compétence de nos soldats et agents de sécurité, ainsi que de leur attachement aux principes et chartes humanitaires guidant l’action des Nations Unies, lit-on de même source.

La Tunisie insiste, également, sur son engagement en faveur d’une approche onusienne globale et intégrée visant à promouvoir des solutions politiques durables et à renforcer la coordination entre les différents acteurs, y compris les organisations régionales, dans le respect de la souveraineté des États et de leurs spécificités nationales.

Et de souligner l’importance d’investir dans le capital humain, notamment à travers le renforcement des capacités des Casques bleus, la valorisation de leur rôle essentiel dans l’instauration de la confiance avec les communautés locales, ainsi que la consolidation de la participation des femmes à tous les niveaux des opérations de maintien de la paix. Cette approche constitue un levier fondamental pour l’édification d’une paix durable, inclusive et résiliente.

Dans ce contexte, la Tunisie appelle à renforcer davantage les opérations de maintien de la paix, notamment à travers la garantie d’un financement adéquat, prévisible et pérenne, la mise à disposition de moyens logistiques modernes et adaptés, ainsi que l’élaboration de mandats clairs et réalistes. L’objectif est de permettre à ces missions de s’acquitter efficacement et en toute sécurité de leurs responsabilités, tout en faisant face, de manière optimale, aux différents défis auxquels elles sont confrontées, afin d’assurer une transition durable du maintien de la paix vers la consolidation de la paix.