La N.2 mondiale Elena Rybakina s’est inclinée mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros, battue 3-6, 6-1, 7-6 (10/4) par l’Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (55e).

Lauréate de deux titres du Grand Chelem, dont le dernier Open d’Australie, la Kazakhstanaise est la première des favorites du tableau féminin à quitter Paris. Elle n’avait plus perdu aussi tôt en Grand Chelem depuis sa défaite au deuxième tour de l’US Open à l’été 2024.

A Roland-Garros, elle restait sur un huitième de finale en 2025, après avoir atteint les quarts en 2021 et en 2024.

A 26 ans, Starodubtseva n’avait elle encore jamais battu de membre du top 10. Elle égale son meilleur parcours à Roland-Garros après avoir déjà atteint le troisième tour en 2025.

Sa prochaine adversaire sera l’Américaine Hailey Baptiste (26e) ou la Chinoise Wang Xiyu (148e).