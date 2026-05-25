Une vaste campagne de propreté a été organisée, samedi matin, dans la délégation de Hammamet, en préparation à l’approche de la saison touristique.

Cette opération menée sous la supervision de la gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, a mobilisé plusieurs institutions et structures publiques, des citoyens, ainsi que des associations et organisations locales, en coordination avec les autorités locales et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

Dans une déclaration à la TAP, le commissaire régional au tourisme de Nabeul, Wahid Ben Fraj, a indiqué que des campagnes de nettoyage ont été lancées autour des établissements touristiques à travers toute la délégation de Hammamet.

Parallèlement, des actions de sensibilisation ont été menées par le Croissant-Rouge tunisien, dans le but de renforcer la conscience environnementale, encourager la participation citoyenne et intensifier les efforts en faveur de la préservation de l’environnement et de la protection du cadre de vie.

Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts afin de permettre à la région d’accueillir la saison touristique dans les meilleures conditions, soulignant que les indicateurs laissent présager une saison prometteuse, avec l’ambition de dépasser les performances enregistrées lors de la saison écoulée et d’atteindre, à l’échelle nationale, l’objectif de 12 millions de touristes.

De son côté, le secrétaire général du Croissant-Rouge tunisien, Omar Trakrouni, a mis l’accent sur l’importance d’ancrer la culture de la préservation de l’environnement et de l’esthétique urbaine, tout en sensibilisant les citoyens et les jeunes générations à la nécessité de s’impliquer dans ce type d’initiatives citoyennes.