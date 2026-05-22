Club Brugge KV a été sacré champion de Belgique jeudi soir après son match nul (2-2) sur la pelouse de KV Mechelen. Le club brugeois remporte ainsi le 20e championnat de son histoire et son cinquième titre en sept ans.

Le Club Bruges a profité du match nul du champion sortant, Royale Union Saint-Gilloise, tenu en échec par KAA Gent (0-0), pour conserver quatre points d’avance à une journée de la fin des play-offs.

Une qualification européenne confirmée

Grâce à ce titre, le club flamand participera pour la troisième saison consécutive à la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Club Bruges avait atteint les huitièmes de finale en 2025 avant d’être éliminé en barrages en 2026 par Atlético de Madrid. L’équipe avait notamment signé des victoires contre AS Monaco FC et Olympique de Marseille, ainsi qu’un match nul face au FC Barcelona.

Un changement d’entraîneur décisif

La saison du Club Bruges a connu plusieurs moments difficiles. Troisième à mi-saison, le club avait décidé de se séparer de son entraîneur Nicky Hayen début décembre.

Le Croate Ivan Leko avait ensuite été nommé à la tête de l’équipe après son départ de La Gantoise.

Une attaque décisive dans la course au titre

Le Club Bruges a terminé avec la meilleure attaque de la phase régulière (59 buts) puis des play-offs (27 buts).

Christos Tzolis et Nicolo Tresoldi ont chacun inscrit 16 buts en championnat. Tzolis a également délivré 21 passes décisives.

Le Portugais Carlos Forbs a contribué au parcours brugeois avec 7 buts et 8 passes décisives.