Le championnat d’Italie de football disputera ce week-end sa 38e et dernière journée. Plusieurs affiches importantes figurent au programme, avec des rencontres réparties entre vendredi, samedi et dimanche.

La journée débutera vendredi soir avec l’opposition entre ACF Fiorentina et Atalanta BC à 20h45.

Inter Milan et Juventus attendus

Samedi, Bologna FC 1909 recevra Inter Milan à 18h00. Plus tard dans la soirée, SS Lazio affrontera Pisa SC à 20h45.

Dimanche, plusieurs rencontres se joueront simultanément. SSC Napoli accueillera Udinese Calcio à 18h00.

À 20h45, Hellas Verona FC sera opposé à AS Roma. Au même horaire, AC Milan jouera contre Cagliari Calcio, tandis que Torino FC recevra Juventus FC.

Plusieurs affiches au programme dimanche

La dernière journée prévoit également les rencontres Parma Calcio 1913 – US Sassuolo Calcio à 15h00, US Cremonese – Como 1907 et US Lecce – Genoa CFC.

Cette ultime journée viendra clôturer la saison 2025-2026 de Serie A.