Cristiano Ronaldo a remporté jeudi son premier titre en Arabie saoudite avec Al Nassr FC. Le club de Riyad s’est imposé 4-1 face à Damac FC et décroche le championnat saoudien avec deux points d’avance sur Al Hilal SFC.

À 41 ans, l’attaquant portugais a signé un doublé décisif dans la dernière demi-heure de jeu. Il a d’abord marqué sur coup franc avant d’ajouter un second but de près pour sécuriser la victoire de son équipe.

Un premier trophée depuis son arrivée en 2023

Ce sacre constitue le premier trophée de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023. L’ancien joueur du Real Madrid CF et de Manchester United F.C. a vécu les dernières minutes de la rencontre depuis le bord du terrain.

Selon le texte fourni, le quintuple Ballon d’or n’a pas caché son émotion après ce titre remporté avec le club saoudien.

Une dernière Coupe du monde en ligne de mire

Cristiano Ronaldo va désormais rejoindre la sélection du Portugal national football team pour préparer la Coupe du monde 2026. Le capitaine portugais s’apprête à disputer la sixième et dernière phase finale mondiale de sa carrière.

Le Mondial 2026 se déroulera en Amérique du Nord.