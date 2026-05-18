Paris Saint-Germain a conclu sa saison de Ligue 1 sur une note négative, avec une défaite face au Paris FC (2-1), dimanche, lors d’un derby disputé au stade Jean-Bouin.

Déjà assuré du titre depuis mercredi, le club parisien n’avait plus d’enjeu comptable. En face, le Paris FC occupait une position stable au milieu de tableau, à la 11e place.

Un derby sans enjeu mais avec une alerte

Cette rencontre de fin de saison s’est jouée sans pression sportive, mais avec un objectif clair pour le PSG : éviter les blessures avant la finale de la Ligue des champions prévue le 30 mai à Budapest face à Arsenal F.C..

La principale inquiétude concerne Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or a quitté le terrain à la 27e minute, victime d’une contracture selon une source proche du vestiaire.

Le joueur est rentré directement aux vestiaires sans boiterie apparente, dans ce qui s’apparenterait à une mesure de précaution en vue du rendez-vous européen.

Une fin de saison maîtrisée sportivement

Malgré cette défaite, le PSG reste champion de France et clôture son exercice national avec le titre déjà sécurisé. Le match n’a pas modifié le classement final.

Pour le staff parisien, l’attention est désormais tournée vers la préparation de la finale européenne, objectif majeur de la fin de saison.