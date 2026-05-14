La participation de la star brésilienne Neymar à la Coupe du monde 2026 dépendra avant tout de sa condition physique, a affirmé mercredi le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, à moins d’une semaine de l’annonce de la liste des 26 joueurs convoqués.

“La convocation de Neymar dépend uniquement de lui, de ce qu’il montrera sur le terrain. C’est un critère très clair, qui ne s’applique pas seulement à Neymar”, a déclaré le technicien italien, chargé de conduire la Seleção vers un sixième titre mondial.

“La question est de savoir si sa condition physique est bonne ou non”, a-t-il expliqué, assurant ne nourrir “aucun doute” quant aux qualités techniques de l’attaquant de Santos FC.

Freiné ces dernières saisons par des blessures à répétition, le capitaine brésilien n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023. Il figure dans la liste élargie des 55 pré-convoqués établie par le staff technique.

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations, soit deux de plus que Pelé, Neymar espère encore à 34 ans décrocher une place dans l’effectif appelé à disputer le Mondial, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Carlo Ancelotti doit dévoiler la liste définitive des 26 joueurs le 18 mai à Rio de Janeiro.

Le Brésil, quintuple champion du monde, évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l’Écosse et d’Haïti. Son entrée en lice est prévue le 13 juin contre le Maroc, dans le New Jersey.

La Seleção entamera sa préparation le 25 mai, avant des matches amicaux contre le Panama et l’Égypte.