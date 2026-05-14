L’entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a appelé mercredi l’attaquant français Kylian Mbappé, critiqué par la presse espagnole et par de nombreux supporters madrilènes, à démontrer “son implication” sur le terrain lors des trois derniers matches de Liga de la saison.

“Si Mbappé jouera demain (contre Oviedo)? Nous verrons s’il terminera la session d’entraînement aujourd’hui, hier il l’a fait. S’il est disponible, c’est certain qu’il aura des minutes à jouer pour continuer à démontrer son implication pour notre club, et disputer les trois matches restants malgré ses quatre cartons jaunes (un cinquième lui vaudrait une suspension, NDLR)”, a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

“Comme Madridista, avant d’être entraîneur, j’aimerais le voir continuer à faire ce qu’il sait faire: marquer des buts”, a ajouté l’entraîneur madrilène au sujet de son meilleur buteur, absent dimanche lors du Clasico perdu face au FC Barcelone, car pas encore remis à 100% de sa blessure aux ischio-jambiers.

L’absence de Mbappé pour cette rencontre, au terme de laquelle le Barça a officiellement été sacré champion d’Espagne et condamné le Real à une saison blanche, a relancé les polémiques en Espagne sur son attitude jugée trop individualiste.