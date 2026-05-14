Avec un très bon Matveï Safonov et un nouveau but de sa star Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a assis sa domination sur son dauphin lensois (2-0) dans le Nord pour s’adjuger son 14e titre de champion de France.

Pour les joueurs de Luis Enrique, il fallait repartir de Bollaert avec un nul ou une victoire pour remporter officiellement la Ligue 1 et pour poursuivre leur route vers un nouveau doublé championnat – Ligue des champions.

Les résultats :

– Mercredi 13 mai

Brest – Strasbourg 1 – 2

Lens – Paris SG 0 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 76 33 24 4 5 73 27 46

2. Lens 67 33 21 4 8 62 35 27

3. Lille 61 33 18 7 8 52 35 17

4. Lyon 60 33 18 6 9 53 36 17

5. Rennes 59 33 17 8 8 58 47 11

6. Marseille 56 33 17 5 11 60 44 16

7. Monaco 54 33 16 6 11 56 49 7

8. Strasbourg 50 33 14 8 11 53 43 10

9. Lorient 45 33 11 12 10 48 49 -1

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris FC 41 33 10 11 12 45 49 -4

12. Brest 38 33 10 8 15 42 54 -12

13. Angers 35 33 9 8 16 28 47 -19

14. Le Havre 32 33 6 14 13 30 44 -14

15. Auxerre 31 33 7 10 16 32 44 -12

16. Nice 31 33 7 10 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 33 3 7 23 32 76 -44