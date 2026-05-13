La LaLiga a poursuivi sa 36e journée mardi et mercredi, avec plusieurs résultats importants dans la course aux places européennes et au maintien.

Le FC Barcelone conserve la tête du championnat avec 91 points, tandis que le Real Madrid reste en embuscade à la deuxième place.

L’Atlético Madrid s’impose à Osasuna

Dans les résultats de mardi, le Atlético Madrid a obtenu une victoire importante sur la pelouse de l’CA Osasuna (2-1). Ce succès permet aux Madrilènes de consolider leur position dans le haut du tableau.

Le Betis Séville a également pris le dessus sur l’Elche CF (2-1), tandis que le Celta Vigo s’est incliné à domicile face à Levante UD (2-3).

Plusieurs affiches encore à jouer

La journée se poursuit mercredi avec notamment Villarreal CF face au Séville FC, ou encore le duel entre le FC Barcelone et l’Deportivo Alavés.

Jeudi, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du Real Oviedo.

Un classement toujours dominé par Barcelone

Au classement, le FC Barcelone domine avec 91 points, devant le Real Madrid (77) et Villarreal (69).

L’Atlético Madrid occupe la 4e place avec 66 points, suivi du Betis Séville (57). La lutte pour les places européennes reste serrée derrière.

En bas de tableau, plusieurs clubs restent menacés, dont le Real Oviedo, dernier avec 29 points.

Les places européennes et la relégation en jeu

Selon les règles du championnat, les cinq premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions. Les 6e et 7e accèdent à la Ligue Europa, tandis que le 8e rejoint les barrages de la Ligue Conférence. Les trois derniers sont relégués en division inférieure.