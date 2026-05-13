La Équipe du Maroc de football poursuivra sa préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec trois matches amicaux programmés entre fin mai et début juin.

La sélection marocaine, qualifiée pour la phase finale organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, affrontera successivement le Burundi, Madagascar et la Norvège avant son entrée en lice dans la compétition mondiale.

Un premier test face au Burundi

Les Lions de l’Atlas débuteront leur série de préparation le 26 mai contre la Équipe du Burundi de football.

Cette rencontre se disputera à huis clos au Complexe Mohammed VI de football.

Le staff marocain poursuivra ensuite sa montée en puissance avec un deuxième match amical face à la Équipe de Madagascar de football le 2 juin au Stade Prince Moulay Abdellah à partir de 18h00.

Une dernière répétition contre la Norvège aux États-Unis

Le dernier rendez-vous de préparation opposera le Maroc à la Équipe de Norvège de football le 7 juin au Red Bull Arena.

Cette rencontre se jouera à 15h00 heure locale et permettra aux coéquipiers d’Achraf Hakimi de conclure leur préparation sur le sol américain, quelques jours avant le début du Mondial.

Le Maroc placé dans un groupe relevé

Lors de la Coupe du monde 2026, le Maroc évoluera dans le groupe C avec le Équipe du Brésil de football, l’Équipe d’Écosse de football et l’Équipe d’Haïti de football.

Cette série de matches amicaux doit permettre à la sélection marocaine d’affiner sa préparation avant d’aborder la compétition mondiale.