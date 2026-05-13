Le Internationaux d’Italie a poursuivi mardi son tableau masculin avec plusieurs résultats marquants en huitièmes de finale. Le numéro un mondial Jannik Sinner a validé son billet pour les quarts de finale, tandis que Alexander Zverev a quitté le tournoi après une rencontre renversante face à l’Italien Luciano Darderi.

Devant son public, Sinner n’a laissé que peu d’espace à son compatriote Andrea Pellegrino. Le leader du classement ATP s’est imposé en deux sets (6-2, 6-3) pour poursuivre son parcours sur la terre battue romaine.

Zverev éliminé après un retournement spectaculaire

La principale surprise de la journée est venue de la victoire de Luciano Darderi contre le N.2 mondial Alexander Zverev. Après avoir perdu la première manche 1-6, l’Italien a renversé la rencontre en remportant un deuxième set très disputé au tie-break (12/10), avant de dominer complètement la manche décisive (6-0).

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.7, a de son côté maîtrisé l’Argentin Thiago Tirante en deux sets (6-3, 6-2).

Même scénario pour le Norvégien Casper Ruud, qui a nettement dominé l’Italien Lorenzo Musetti, tête de série N.8, sur le score de 6-3, 6-1.

Rublev et Khachanov passent après des matches accrochés

Le Russe Andrey Rublev a dû batailler pour écarter le Géorgien Nikoloz Basilashvili. Battu dans la première manche, Rublev a finalement inversé la tendance pour s’imposer 3-6, 7-6 (7/5), 6-2.

Son compatriote Karen Khachanov a également validé sa qualification après une victoire contre le Croate Dino Prizmic (6-1, 7-6).

Deux Espagnols poursuivent leur parcours

L’Espagnol Martin Landaluce a dominé le Serbe Hamad Medjedovic en deux sets (7-5, 6-4).

Son compatriote Rafael Jodar a lui aussi rejoint les quarts de finale après son succès contre l’Américain Learner Tien (6-1, 6-4).