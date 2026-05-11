La récolte céréalière dans le gouvernorat de Manouba devrait atteindre 950 mille quintaux, cette année, en hausse de 11% par rapport à la dernière saison, selon les prévisions du Commissariat régional au développement agricole.

La chargée de gestion du CRDA, Besma Madouri a indiqué à l’Agence TAP que pour les grandes cultures, les superficies emblavées dans la région sont de 37,5 mille ha dont 23,1 mille ha de blé dur. Elle a ajouté que l’état général des cultures montre que 77% des superficies sont en bon état en raison d’un cumul pluviométrique avoisinant 541 mm (septembre 2025-avril 2026) et l’approvisionnement en quantités suffisantes de semences de qualité supérieur, d’engrais et de pesticides.

Quant à la récolte de l’orge, dont les superficies cultivées dans la région s’élèvent à 11