A travers la mise en œuvre de son programme de transition énergétique dans les institutions publiques, la Tunisie vise à remplacer 270 000 points lumineux par la technologie LED dans 140 grands établissements publics.

Selon les dernières données relatives à l’avancement du programme, 50% des objectifs fixés ont été déjà atteints. Les 140 institutions publiques ciblées, bénéficient ainsi d’une modernisation de leurs systèmes d’éclairage et d’une amélioration de leur efficacité énergétique, indique l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) sur sa page officielle.

Ce projet, supervisé par l’ANME, est une étape essentielle de la stratégie nationale visant à rationaliser les dépenses au niveau du service public et à réduire le déficit énergétique.

L’achèvement du remplacement de ces points d’éclairage, devrait permettre une réduction des émissions de dioxyde de carbone d’environ 6 000 tonnes par an, renforçant ainsi les engagements internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Cet effort se traduit également par une réduction directe de la consommation d’électricité ainsi que des coûts, ce qui se répercute sur les budgets des institutions publiques et allège ainsi la charge des subventions accordées au secteur énergétique.

Le programme de transition énergétique en Tunisie vise à établir une politique nationale globale pour la transition vers les énergies propres, avec un objectif de réduction de 30 % de la consommation d’énergie primaire et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35 % d’ici 2030. Le programme met l’accent sur l’efficacité énergétique, l’autoproduction d’électricité solaire et le financement de projets verts.