Le Club africain a été sacré champion de Tunisie pour la 14e fois de son histoire à une journée de l’épilogue de l’exercice 2025-2026, en s’imposant dans le derby de la capitale face à l’Espérance de Tunis (1-0). Un titre qui lui échappait depuis 2015 et qu’il doit, notamment, à son défenseur Ghaith Zaalouni, auteur de l’unique but de la rencontre intervenu à la 90e+14.

Grâce à ce succès précieux, le 19e de la saison, le Club Africain compte désormais 65 points, soit cinq points d’avance sur l’Espérance de Tunis (60 pts) et six sur le CS Sfaxien (59 pts) à une journée de la fin, les Clubistes sont intouchables.

Le récit du derby, le 144e de l’histoire du championnat de la Ligue 1 se résumait à une domination espérantiste stérile face à un bloc clubiste solide

Le match avait démarré sur un rythme très intense. Dès l’entame, l’Espérance de Tunis a pris le contrôle du ballon et dominé les débats de fond en comble durant toute la première mi-temps. Pourtant, cette domination est restée stérile : les occasions franches se sont faites rares, et la défense clubiste, bien regroupée, a tenu bon.

Avec des “rouge et blanc” méconnaissables dans leur approche offensive, le match nul apparaissait déjà comme un résultat favorable pour les hommes de Beb Jedid, conscients qu’un point suffisait à les sacrer. Repliés en bloc, les joueurs du Club Africain se sont contentés de défendre sans prendre le moindre risque, n’exerçant qu’un pseudo-pressing sur les porteurs adverses. La preuve : la première frappe cadrée du Club Africain n’est intervenue qu’à la 38e. Deux minutes plus tard, c’est Danho qui tentait de surprendre d’un retourné, mais son tir était capté sans difficulté par le portier clubiste Chammakh.

Au retour des vestiaires, on assistait à une seconde période tendue, une fin de match renversante. Pourtant, au départ, le scénario n’avait guère évolué. L’Espérance continuait de pousser, mais se heurtait à une défense adverse compacte. Quelques tentatives clubistes sur corners venaient çà et là rappeler que les visiteurs pouvaient aussi exister.

A la 63e, le technicien français de l’Espérance a tenté de faire souffler un vent nouveau en lançant Amenallah Hemidhi et Yann Sasse à la place de Koussayla Boualia et Moez Haj Ali. Puis, deux minutes d’interruption ont suivi en raison d’un craquage de fumigènes opéré par les supporters “sang et or”. A la 76e, Jabri remplaçait Chiheb Jebali côté espérantiste tandis que Houssem Ben Ali prenait la place de Hamza Khadhraoui dans le camp adverse.

Toutes les cartes dont disposaient encore les deux entraîneurs ont dès lors étaient jouées dans ce qui restait de la rencontre.

L’arbitre autrichien avait alors annoncé 14 minutes de temps additionnel – des arrêts de jeu qui allaientt totalement bouleverser la donne. Alors que l’Espérance poussait à fond, tentant désespérément d’arracher les trois points dans les ultimes secondes, c’est le Club Africain qui a frappé. Sur un contre parfait, Ghaith Zaalouni a surgi pour sceller le sort du match et, par la même occasion, celui du championnat. Buteur à 90+14, il offrait la victoire (1-0) et le titre définitif au Club de Beb Jedid.