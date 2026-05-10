Le championnat de Ligue 1 a basculé dans l’irréel ce dimanche. Dans un derby de la capitale sous haute tension comptant pour la 29e journée, le Club Africain a non seulement terrassé son rival éternel, l’Espérance de Tunis, mais a surtout posé une option quasi définitive sur le titre national. Un dénouement au bout du suspense qui redessine la hiérarchie du football tunisien à une marche du rideau final.

Un Derby de la capitale gravé dans l’histoire

Le stade de Radès a été le théâtre d’un affrontement tactique d’une intensité rare. Alors que l’Espérance ST (2e) et le Club Africain (1er) se rendaient coup pour coup, c’est dans les ultimes respirations de la rencontre que le destin a choisi son camp. À la 90e+14 minute, Ghaith Zaalouni a libéré le peuple rouge et blanc, crucifiant une équipe “sang et or” qui voit ses espoirs de titre s’évaporer. Avec 65 points contre 60 pour son dauphin, le CA n’est plus qu’à un souffle du sacre.

La course à l’Afrique : Le CS Sfaxien maintient la pression

Derrière le duo de tête, le CS Sfaxien n’a pas fait de détail face à l’AS Marsa (0-3). Grâce à des réalisations de Karoui, Ogbole et Mehadhebi, les Sfaxiens consolident leur 3e place avec 59 points. Ils restent mathématiquement en lice pour la place de dauphin, talonner l’Espérance étant devenu l’objectif prioritaire pour sécuriser une participation en Ligue des Champions africaine la saison prochaine.

Les cadors en gestion, les outsiders en embuscade

Dans les autres rencontres de ce week-end marathon, l’Etoile du Sahel a assuré l’essentiel à Sousse face au CA Bizertin (1-0), tandis que l’US Monastir a chuté lourdement à Kairouan sur un penalty tardif de Bangaly Cissé. Le Stade Tunisien, accroché au Bardo par l’US Ben Guerdane (0-0), stagne au pied du podium. Ces résultats stabilisent le “ventre mou” du classement mais confirment la difficulté pour les clubs historiques de maintenir une régularité de performance.

Verdict implacable pour le maintien

Si la fête est au Club Africain, le glas sonne pour le sud et le Cap Bon. L’AS Gabès, lourdement défaite à Soliman (1-0), et l’AS Soliman elle-même, malgré sa victoire, sont officiellement reléguées en Ligue 2. La marche était trop haute pour ces deux formations qui totalisent respectivement 18 et 27 points. La JS Kairouan, grâce à son succès héroïque, s’offre un sursis vital dans la lutte pour la survie.