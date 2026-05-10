L’équipe nationale tunisienne de handball disputera deux matches amicaux face à son homologue algérienne les 15 et 16 mai à la salle Mohamed Mzali de Monastir, dans le cadre du stage de préparation qui se déroulera à Sousse et Monastir lors de la semaine de la Fédération internationale (IHF) consacrée aux activités des sélections nationales.

Le sélectionneur français de l’équipe de Tunisie, Thierry Anti, a convoqué 20 joueurs pour ce stage de préparation prévu du 11 au 16 mai.

La sélection tunisienne prépare plusieurs échéances importantes, à commencer par les Jeux méditerranéens prévus à Tarente (Italie) du 21 août au 3 septembre 2026, ainsi que le Championnat du monde programmé en France du 11 au 29 janvier 2027.

Le tirage au sort du Mondial a placé la Tunisie dans le groupe B aux côtés de l’Espagne, de la Slovénie, de la Macédoine du Nord, de l’Islande et de l’Angola.

Liste des 20 joueurs convoqués :

Mehdi Harbaoui (Dunkerque, France), Yassine Bel Kaied (Tremblay, France), Fradj Ben Tekaya (Huesca, Espagne), Bilel Abdelli (Espérance ST), Mustapha Ala (Club Africain), Amine Darmoul (Melsungen, Allemagne), Amine Ben Salem (Angers, France), Islam Jbeli (Espérance ST), Ghazi BelGhali (Club Africain), Aziz Ben Hammouda (AS Hammamet), Skander Jafali (Espérance ST), Achraf Mergheli (Espérance ST), Jasser Ben Hassine (Espérance ST), Youssef Maaref (Espérance ST), Alaeddine Sahel (ES Sahel), Rami Fekih (Al Wakrah, Qatar), Mouhib Kallel (Club Africain), Salim Brahem (ES Sahel), Ghassen Toumi (Espérance ST), Khalil Barboura (EM Mahdia)